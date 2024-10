Colisão entre seis veículos deixa quatro pessoas feridas na Epia Sul

Uma colisão entre seis veículos deixou quatro pessoas feridas, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, no início da noite desta quarta-feira (23/10). A ocorrência de trânsito envolveu duas motocicletas, três carros de passeio e um micro-ônibus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que um piloto de 42 anos foi arremessado da motocicleta, assim como a mulher de 47 anos que estava na garupa do veículo. Os dois pararam debaixo do micro-ônibus.

Os militares precisaram usar uma ferramenta expansora para levantar o coletivo e resgatar as vítimas. As duas estavam conscientes e orientadas quando foram levadas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Porém, o condutor da moto apresentava uma fratura no braço direito, além de escoriações pelo corpo, enquanto a passageira se queixava de dores na cabeça e tinha hematomas na face.

Veja imagens do local:

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) CBMDF/Divulgação
Colisão envolveu seis veículos CBMDF/Divulgação
Duas pessoas foram arremessadas para debaixo de um micro-ônibus CBMDF/Divulgação
Quatro pessoas ficaram feridas CBMDF/Divulgação

Um homem de 58 anos que estava em outra motocicleta também foi levado para o HBDF. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico grave e suspeita de fratura do lado esquerdo do corpo, na região das costelas.

A quarta vítima atendida foi uma mulher de 45 anos, que estava com dores na região cervical e foi levada para a mesma unidade de saúde.

A colisão aconteceu perto da estação do BRT em frente à antiga Floricultura do Núcleo Bandeirante, na pista de sentido Plano Piloto.

A via ficou totalmente interditada para os atendimentos de primeiros-socorros, o que impactou o trânsito na região. O CBMDF não recebeu informações sobre como teriam acontecido as colisões.