Colisão fatal na BR-101 em Itamaraju, curva da morte toma mais uma vida

Na noite deste domingo (05) de janeiro, um acidente fatal retirou a tranquilidade da BR-101, no trecho conhecido como Curva da Morte, entre Itamaraju e Itabela. José da Silva Novais (56 anos), perdeu a vida após uma colisão entre sua motocicleta HONDA CG 125 FAN, de cor vermelha, e um veículo de porte maior.

As circunstâncias do acidente permanecem envoltas em mistério, com o motorista do outro veículo fugindo do local imediatamente após a batida.

Segundo testemunhas, o impacto foi tão forte que a vítima não apresentava sinais vitais quando as autoridades chegaram. O corpo de José foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames periciais antes de ser liberado aos familiares.

O caso está sendo tratado como homicídio culposo, pois, embora o motorista tenha fugido, não há indícios de intenção de matar.

A fuga do responsável, no entanto, levanta questões sobre a responsabilidade de quem assume o volante em rodovias perigosas e a urgência de medidas mais eficazes para garantir a segurança na Curva da Morte. Este acidente trágico é um lembrete contundente da fragilidade da vida nas estradas brasileiras e a necessidade de soluções mais rigorosas para evitar futuras perdas.