Colisão violenta na BR-101 em Itamaraju deixa motorista gravemente ferida

Um acidente impressionante ocorreu na BR-101 na manhã deste sábado (26) de outubro. Sendo registrado uma colisão frontal entre dois veículos na altura do KM 858, próximo a Itamaraju, deixou marcas na estrada e uma vítima em estado grave.

O impacto brutal envolveu um Honda Fit, ocupado por Danielle Costa de Souza (24 anos), e um Chevrolet Cruze, conduzido por Ramon Alves Pereira (49 anos).

Danielle, que trafegava no sentido Itamaraju, sofreu graves lesões e foi levada às pressas para atendimento de urgência. O passageiro que a acompanhava saiu ileso, assim como o acompanhante de Ramon, que seguiu para Teixeira de Freitas e sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de resgate foram imediatamente mobilizadas, prestando socorro às vítimas e organizando o trânsito no local. As causas do acidente estão sob investigação, mas a segurança, que evidencia os riscos constantes das estradas, traz um alerta importante sobre a responsabilidade e a segurança no trânsito.