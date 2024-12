Colisão violenta na BR-101: Manobra arriscada provoca morte e destruição em Itamaraju

Uma tragédia marcou a tarde desta segunda-feira (30) de dezembro na BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Itabela, no trecho conhecido como “curva da morte”. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão resultou na morte de uma pessoa e deixou outros ocupantes feridos.

De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por uma manobra de ultrapassagem arriscada. O impacto foi tão violento que os veículos ficaram completamente destruídos. Uma das vítimas ficou presa entre os destroços do carro menor, sendo resgatada já sem vida após autorização para o levantamento cadavérico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam os feridos para o hospital municipal de Itamaraju. O corpo de LUIZ VIEGAS VALIENSE (35 anos), foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O acidente trouxe ainda mais lentidão ao trânsito na rodovia, já sobrecarregada nesta época do ano. Especialistas apontam a curva como um ponto crítico, com elevado histórico de tragédias, reforçando a urgência por medidas preventivas no trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma empresa de guincho foram acionadas para retirar os veículos destruídos. A tragédia reacende o debate sobre a segurança nas rodovias e a imprudência ao volante.