Colo-Colo anuncia mais 5 contratações para próxima temporada

O Colo-Colo, nesta sexta-feira (22), anunciou a contratação de mais 5 jogadores para compor o elenco do Tigre na próxima temporada. A diretoria contratou dois atacantes, dois zagueiros e um volante, visando reforçar o time para o Baianão.

O ponta-esquerda Matheus Goiano, de 25 anos, chega ao clube com passagens pelo Grêmio, Resende e Avaí, com o intuito de ser um dos destaques da temporada para o Colo-Colo.

Outro reforço do Tigre é o atacante Juan Palácios, da Colômbia, que chega após atuações pelo Valledupar, do seu país de orgiem, Marcílio Dias, Altos e outros clubes do futebol brasileiro.

Para a posição de volante, o time de Ilhéus contratou Gabriel, de 27 anos, colecionando clubes como Campinense, Fluminense de Feira e Lagarto.

Já para a zaga, a equipe poderá contar com Pablo Maldini, campeão da Copinha e do Brasileirão sub-20 com o Flamengo, e Jaques, que foi um dos destaques do título da Série B do Baianão 2024 com o Colo-Colo.