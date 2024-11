Colo-Colo de Ilhéus anuncia novo treinador para a próxima temporada; confira

Campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano, o Colo-Colo de Ilhéus anunciou na manhã desta terça-feira (12) um novo reforço para o comando técnico da equipe. Alyson Dantas, de 43 anos, é o novo treinador do clube para a próxima temporada.

Alyson se destacou após conquistar as Séries B do Baianão em 2023, à frente do Jequié, e do Alagoano em 2011 e 2014. Em seu currículo, o treinador soma passagens por Petrolina, Murici, Jequié, CSE, Altos, ASA, Coruripe, CEO e Ipanema.

O novo comandante do Tigrão chega após a saída de Paulo Sales, que assumiu o comando do Fluminense de Feira. Dantas é o primeiro reforço do clube para a disputa do Campeonato Baiano de 2025.