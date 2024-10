Colômbia goleia Chile por 4 a 0 nas Eliminatórias Sul-Americanas

A seleção colombiana de futebol obteve uma vitória expressiva sobre o Chile, com um placar de 4 a 0, durante as Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo, realizado em Barranquilla, foi crucial para a Colômbia, que se recuperou de uma derrota anterior para a Bolívia e agora ocupa a segunda posição na tabela, acumulando 19 pontos. Por outro lado, o Chile permanece na última colocação da competição. Desde o início da partida, a Colômbia demonstrou um jogo intenso e ofensivo, criando diversas oportunidades de gol. O primeiro tento da equipe veio após um desvio de Lucumí em um escanteio, que abriu o placar. Antes do intervalo, a Colômbia teve um gol de cabeça de Córdoba anulado por impedimento, mas isso não desanimou os jogadores.

No segundo tempo, a equipe colombiana continuou a pressionar e conseguiu aumentar a vantagem com um gol de Luis Díaz, que recebeu uma assistência de James Rodríguez. O Chile, por sua vez, não conseguiu reagir e viu a Colômbia dominar a partida sem dificuldades. A goleada foi completada com gols de Jhon Durán e Sinisterra, que selaram a vitória convincente. A torcida colombiana celebrou efusivamente, entoando “olé” e demonstrando a satisfação com a performance da seleção, que se destacou pela sua superioridade em campo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA