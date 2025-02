Colômbia lança nova rota marítima para fortalecer comércio com a China

A Colômbia lançou uma nova rota marítima que conecta o porto de Buenaventura, localizado no Oceano Pacífico, à cidade de Xangai. Essa iniciativa visa fortalecer os laços comerciais com a China, especialmente em um momento de tensões com os Estados Unidos. O Ministério do Comércio da Colômbia informou que as mercadorias que partem de Buenaventura farão uma parada no porto de Chancay, no Peru, que recebeu investimentos chineses, antes de seguir para seu destino final. Esse avanço ocorre em um cenário de relações complicadas entre a Colômbia e os Estados Unidos.

A tensão aumentou após a decisão do presidente Gustavo Petro de não permitir a entrada de aeronaves militares americanas no território colombiano. Essa postura resultou em uma série de tarifas entre os dois países, refletindo um distanciamento nas relações bilaterais. Recentemente, o presidente Petro e sua chanceler se reuniram com um representante da embaixada dos EUA para discutir a situação atual e a cooperação entre as nações.

A China se destaca como o quarto maior destino das exportações colombianas, recebendo produtos variados, incluindo petróleo, carvão, ouro e esmeraldas. O embaixador chinês em Bogotá, Zhu Jingyang, e o ministro do Comércio colombiano, Luis Carlos Reyes, enfatizaram a relevância desse novo acordo para o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias