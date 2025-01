Colômbia recebeu quase 15 mil deportados dos EUA em 2024, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, protagonizou um embate diplomático com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (27) após não aceitar receber aviões militares com colombianos deportados do território americano. Um movimento bastante semelhante, no entanto, já trouxera 14.226 cidadãos ao território de Petro em 2024, segundo dados do órgão migratório do país.

Durante o governo de Joe Biden, muitas foram as viagens que deportaram os colombianos de volta ao seu país de origem. Segundo análise do jornal El Tiempo, no entanto, a decisão de barrar os aviões de Trump, dessa vez, parece ser reflexo mais da troca política americana e do fato dos aviões, para além das condições degradantes, serem militares, não civis.

Ainda em 2024, com a liderança de Biden, o governo de Petro também chegou a protestar em casos pontuais quanto às situações a que eram expostos os imigrantes deportados -as queixas, no geral, foram sobre maus-tratos nos abrigos americanos e condições de voos ruins. O governo não chegou, no entanto, ao ponto de recusar recebê-los.

Por um lado, especialistas ouvidos pelo jornal colombiano afirmam se tratar de uma mera questão política já que Petro estaria “protestando e fazendo barulho” somente agora com o governo de Trump.

Por outro, no entanto, analistas argumentam sobre o contexto em que os voos acontecem e a maior precariedade do processo. Segundo eles, a estigmatização e o racismo presentes nos posicionamentos de Trump agregam uma postura antilatinos. Além disso, o fato de terem sido trazidos em aviões militares abriria um precedente inédito e pioraria a situação.

Petro, ao se contrapor à fala de Trump, neste domingo, afirmou que seu governo nunca se recusou a receber imigrantes. Reforçou, no entanto, que a situação era diferente: “Não exija que eu receba deportados dos EUA algemados e em aviões militares. Não somos colônia de ninguém”.

Na resposta a Trump, publicada em seu perfil no X, o colombiano escreveu um texto repleto de referências históricas e críticas ao país americano. “Um migrante não é um criminoso e deve ser tratado com a dignidade que um ser humano merece”, acrescentou Petro.

Houve uma troca de insultos e ameaças de retaliações econômicas e diplomáticas. Poucas horas após o desentendimento, no entanto, os governos chegaram a um acordo sobre as deportações.

Depois dos governos já terem afirmado que voltariam atrás com as possíveis tarifas -declaradas primeiro por Trump e, em resposta, também por Petro– e que tinham um acordo quanto aos voos de imigrantes, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou apoio ao colombiano dizendo que Petro “pode contar com a experiência e a força do povo venezuelano”.

Em uma publicação em seu canal no Telegram, Maduro afirmou: “Estaremos sempre juntos, Colômbia e Venezuela, em paz e diálogo profundo”. Segundo o ditador, a América Latina e o Caribe devem consolidar sua independência e construir a prosperidade de seus povos.

Em seu texto inicial, Petro já havia dito a Trump: “A Colômbia a partir de hoje se abre para todo o mundo, de braços abertos. Somos construtores de liberdade, vida e humanidade”.