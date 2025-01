Com 10 mortos e 150 desabrigados após temporal, Prefeitura de Ipatinga prepara estádio como abrigo temporário

Deslizamentos de terra em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, resultaram em dez mortes e duas pessoas desaparecidas após um intenso temporal que trouxe 150 mm de água em apenas uma hora. Em resposta à situação crítica, a prefeitura local decretou estado de emergência por um período de 180 dias. O Corpo de Bombeiros já recuperou nove corpos, incluindo o de duas crianças, além de uma morte registrada em Santana do Paraíso, cidade próxima.

A tragédia deixou cerca de 150 pessoas desabrigadas, levando a administração municipal a preparar o estádio Ipatingão como abrigo temporário para as famílias afetadas. O prefeito Gustavo Nunes revelou que a Defesa Civil havia emitido alertas sobre o risco de deslizamentos na região, mas, infelizmente, não foram adotadas medidas preventivas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que visitará Ipatinga para acompanhar de perto as ações de apoio às vítimas do desastre. A situação na cidade é crítica, com a Unidade de Pronto Atendimento local sendo inundada, o que forçou a transferência dos atendimentos médicos para cidades vizinhas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA