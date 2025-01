Com 116 anos, brasileira é reconhecida como a pessoa mais velha do mundo

Inah Canabarro Lucas, uma brasileira de 116 anos, foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka, ocorrido em 29 de dezembro de 2024. Nascida em 8 de junho de 1908, em São Francisco de Assis, no estado do Rio Grande do Sul, Inah reside atualmente em um convento, onde tem passado seus últimos anos. A trajetória de Inah é marcada por uma profunda dedicação à vida religiosa e ao ensino. Ela se tornou freira em 1928, e ao longo de sua vida, teve a oportunidade de testemunhar e vivenciar momentos históricos importantes, incluindo as duas guerras mundiais e duas pandemias que afetaram o mundo.

Em 2018, Inah recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco, um reconhecimento que destaca sua longa vida e contribuição à comunidade religiosa. Sua história é um testemunho de resiliência e fé, refletindo a experiência de uma geração que enfrentou desafios significativos ao longo do século XX e início do XXI. O título de pessoa mais velha do mundo foi oficialmente atribuído a Inah pelo grupo de pesquisa LongeviQuest, que se dedica a monitorar e registrar supercentenários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA