Com 1,72m de altura, Yuki Kawamura brilha na pré-temporada da NBA pelos Grizzlies

O armador japonês Yuki Kawamura tem se destacado na pré-temporada da NBA, jogando pelos Memphis Grizzlies. Com 1,72m de altura, ele foi uma das revelações dos Jogos Olímpicos de Paris, onde representou o Japão. Durante um jogo recente contra os Indiana Pacers, Kawamura teve um desempenho notável, anotando 10 pontos, além de registrar sete assistências e um rebote em 25 minutos de jogo. O jogador chamou a atenção dos fãs e especialistas com suas jogadas habilidosas, incluindo uma assistência impressionante feita sem olhar. Essa habilidade em quadra tem contribuído para sua crescente popularidade entre os torcedores. Kawamura, que possui um contrato temporário com os Grizzlies, está aproveitando a oportunidade para mostrar seu talento na liga americana.

WhatsApp

A participação de Kawamura na Olimpíada de Paris 2024 também foi um marco importante em sua carreira, destacando-se como um dos principais jogadores da seleção japonesa. Sua atuação nos Jogos Olímpicos, aliada ao desempenho na pré-temporada da NBA, tem gerado expectativas sobre seu futuro na liga. A combinação de habilidade e carisma pode torná-lo um jogador querido entre os fãs da NBA. Com a temporada da NBA se aproximando, a expectativa é alta para ver como Kawamura se sairá em jogos oficiais. A franquia dos Grizzlies parece estar apostando em seu potencial, e muitos torcedores estão ansiosos para acompanhar sua trajetória na liga.

Veja mais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por House of Highlights (@houseofhighlights)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane