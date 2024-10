Com cerca de 20% das urnas apuradas em Camaçari, a quarta maior cidade da Bahia, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Caetano, saiu na liderança da corrida eleitoral com cerca de 50,9% votos válidos, equivalente a 9.259 votos.

O pleito segue disputado e o candidato Flávio Matos (União), aparece com 49% dos votos.