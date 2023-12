Com 2,9 milhões de casos, Brasil lidera registros de dengue no mundo

O Brasil foi o país que registrou o maior número de casos de dengue no mundo em 2023, com 2,9 milhões de casos. Os dados são da OMS (Organização Mundial da Saúde), que alertou para a disseminação da doença em países onde historicamente ela não circulava. No total, os registros da doença em território brasileiro representam mais da metade dos 5 milhões de infecções contabilizadas globalmente, resultando em cinco mil mortes. A maior parte desses casos, cerca de 80%, foi notificada nas Américas, seguidas pelo Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. No continente americano, o Brasil concentra o maior número de casos, seguido por Peru e México. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro a 11 de dezembro.

No Brasil, foram registrados 1.474 casos de dengue grave, também conhecida como dengue hemorrágica, representando 0,05% do total. O país ocupa a segunda posição na região em número de casos graves, ficando atrás apenas da Colômbia, que registrou 1.504 casos. Países como França, Itália e Espanha, que antes eram livres da dengue, agora reportam infecções originadas no próprio país, conhecidos como transmissão autóctone. A crise climática é apontada como uma das razões para o aumento da doença. Isso porque o aquecimento global tem elevado a temperatura mundial, permitindo que Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, sobreviva em ambientes onde antes isso não ocorria.