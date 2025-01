Com 300 pessoas desabrigadas, Peruíbe tem previsão de chuvas moderadas nos próximos dias

A cidade de Peruíbe, em São Paulo, enfrenta uma situação delicada após tempestades que resultaram em 300 pessoas desabrigadas. A Defesa Civil local alertou sobre a possibilidade de chuvas de intensidade variando de fraca a moderada nos próximos dias. As equipes de resgate estão ativas, retirando famílias de regiões afetadas pelas inundações, incluindo idosos, crianças e animais de estimação. As autoridades estão encaminhando os desabrigados para um abrigo emergencial, onde poderão receber assistência. Apesar das previsões meteorológicas não apontarem para grandes acumulados de chuva, a situação do solo, já saturado, exige cautela, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos.

Para o fim de semana, especificamente no sábado e domingo, as previsões indicam chuvas isoladas, mas com intensidade leve e de curta duração. A Defesa Civil recomenda que a população permaneça atenta às condições climáticas e siga as orientações das autoridades para garantir a segurança de todos. A situação em Peruíbe destaca a importância de medidas preventivas em face de eventos climáticos adversos, especialmente em regiões propensas a alagamentos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA