Com 33 votos, Elna Leite é eleita ouvidora do MP-BA para biênio 2024-2026

Decana do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a procuradora de Justiça Elna Leite Ávila Rosa foi eleita para o cargo de ouvidora para o biênio 2024-2026. A escolha ocorreu nesta segunda-feira (11), quando ela obteve 33 votos.

“A Ouvidoria é importantíssima para a sociedade, porque é justamente a ponte entre ela e o MP. A sociedade pode contar com a Ouvidoria. Ela existe para escutar os cidadãos e encaminhar a demanda para quem deve resolver”, disse a nova ouvidora, que também enfatizou o processo democrático de eleição.

A procuradora Elna Leita Rosa ingressou no MP-BA em julho de 1977. Passou pelas comarcas de Paramirim, Terra Nova, Medeiros Neto, Jequié e Camaçari, chegando à capital em 1985. Em 1995, foi promovida ao cargo de procuradora, atuando na área Cível.

A Ouvidoria é um canal permanente de comunicação e interlocução entre o Ministério Público e a comunidade, por meio do recebimento de denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios de cidadãos, entidades representativas, órgãos públicos e autoridades, bem para a obtenção, por parte destes, de informações sobre ações desenvolvidas pela Instituição. A população pode acionar a Ouvidoria pelo 0800 284 6803 ou por meio do site de atendimento ao cidadão, onde há mais informações sobre os serviços do órgão. No terceiro trimestre deste ano, a Ouvidoria atendeu a 1.878 demandas.