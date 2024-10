Com 36,9°C, DF tem novo recorde de calor, e umidade do ar cai a 11%

Gustavo Moreno/Metrópoles

1 de 1 calor seca brasilia – Foto: Gustavo Moreno/MetrópolesO Distrito Federal registrou um novo recorde de calor nesta sexta-feira (4/10). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) verificou que a temperatura máxima chegou a 36,9°C na Estação Meteorológica de Ponte Alta, no Gama.

Já a umidade relativa do ar ficou em torno dos 11% — índice considerado baixo. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta de perigo devido à baixa umidade.

Anteriormente, o dia mais quente do ano havia sido nessa quinta-feira (3/10), quando os termômetros do Inmet registraram 36,8°C.

Seca Também nesta sexta, o DF registra um recorde histórico: são 164 dias sem chuvas. Trata-se da maior estiagem da história da capital federal.

Além da falta de chuva, a seca de 2024 foi responsável pelo recorde de baixa umidade do ar na capital federal. Em 3 de setembro, a estação meteorológica de Ponte Alta, no Gama, chegou a registrar umidade mínima do ar de 7%.

Até o momento, a previsão do Inmet é que a chuva chegue apenas no meio da próxima semana.

