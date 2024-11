Com 4,0% do PIB nacional em 2022, Bahia aumenta participação na atividade econômica

Observou-se, também, movimento positivo na renda per capita da Bahia, que, em 2022, totalizou R$ 28.483,00. Se comparada à brasileira, houve melhora entre 2021 e 2022, visto que a relação entre a renda da Bahia e a do Brasil passou de 55,7% para 57,4%, ou seja, diferença entre a renda per capita do Brasil e da Bahia reduziu-se em 1,7 ponto percentual (p.p.).

Do total, R$ 353,6 bilhões correspondem ao Valor Adicionado, e R$ 49,0 bilhões são de Imposto sobre Produto Líquido de Subsídios. Os valores são calculados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demais órgãos oficiais de estatística do país.

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) 2022 mostram que a atividade econômica baiana totalizou R$ 402,6 bilhões naquele ano. Com esses resultados, a Bahia aumentou a participação no PIB brasileiro, saindo de 3,9% em 2021 para 4,0% em 2022.

Entre os grandes setores econômicos, o setor de serviços correspondeu a 62,7% do Valor adicionado; a indústria respondeu por 25,9%; e a agropecuária por 11,3%. Em termos de variação da produção, a indústria se destacou com a maior taxa de expansão (6,2%) – dentro do setor industrial, a produção e distribuição de eletricidade, água e esgoto registrou o maior crescimento (18,4%).

“Os dados consolidados de 2022 mostram que, mesmo após a perda da Ford com seus impactos negativos sobre a cadeia automobilística, a economia baiana conseguiu manter uma trajetória de expansão produtiva, a qual contribuiu não apenas para o crescimento da participação no PIB do Brasil e do Nordeste, mas, particularmente, para a expansão da renda per capita”, analisou o economista e coordenador de Contas Regionais da SEI, João Paulo Caetano.

O economista demonstrou otimismo ao projetar o cenário econômico no estado. “Apesar de ainda existir um longo caminho a percorrer nessa questão da renda per capita, quando comparamos Bahia e Brasil, a tendência dos últimos três anos é positiva e tende a se fortalecer nos próximos anos a partir dos investimentos públicos em infraestrutura – os quais garantirão uma inserção mais qualificada da economia baiana no Brasil -, bem como da chegada de investimentos privados, os quais se beneficiam dessa infraestrutura mais qualificada e disseminada por todas as regiões do estado”,completou.