Com 64,27% dos votos, Dr. Marcelo Belitardo é reeleito e promete novas conquistas para Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas: Neste dia 06 de outubro, Dr. Marcelo Belitardo, do União Brasil (44), foi reeleito prefeito de Teixeira de Freitas com uma expressiva votação de 64,27%, superando seu adversário Uldurico Júnior, do MDB, que obteve 22,78% dos votos. A vitória de Belitardo reflete a aprovação popular por seu trabalho à frente da administração municipal durante o último mandato.

Durante seus quatro anos de gestão, Dr. Marcelo promoveu uma verdadeira revolução na cidade, focando em investimentos significativos em infraestrutura. O prefeito implementou uma série de projetos que melhoraram a qualidade de vida dos teixeirenses, com a construção de praças e áreas de lazer, especialmente em bairros mais carentes. Além disso, a pavimentação de ruas e a reforma de instituições educacionais, como escolas e creches, foram marcos importantes de sua administração.

Na área da saúde, Belitardo não deixou a desejar, reformando e modernizando a maioria nos posto de saúde, reforma e ampliação do HMTF, construção da nova UMMI, hoje chamada de Unidade de Saúde Sagrada Família, ampliando os serviços disponíveis para a população. A melhoria no atendimento e o foco no bem-estar da comunidade foram fundamentais para conquistar a confiança dos eleitores.

Em sua campanha de reeleição, Dr. Marcelo prometeu dar continuidade ao trabalho iniciado, destacando a importância de ampliar o atendimento à saúde e implementar novas iniciativas para o desenvolvimento da cidade. “Nosso compromisso é com o povo de Teixeira de Freitas. Vamos continuar trabalhando para transformar a nossa cidade em um lugar ainda melhor para viver”, declarou o prefeito reeleito em seu discurso de vitória.

A vitória de Dr. Marcelo Belitardo sinaliza a continuidade de um projeto que já mostrou resultados significativos para a população de Teixeira de Freitas, e gera expectativas positivas para os próximos quatro anos. Ele quebra um tabu de 12 anos sem reeleição em Teixeira de Freitas. O último prefeito que foi reeleito na cidade foi o Padre Aparecido.

Por: Edvaldo Alves/Liberdadenews