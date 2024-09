Com a presença de atrações nacionais festival de música gospel, “Mergulhados na Praça”, movimenta Subúrbio Ferroviário

Evento que aconteceu na Praça da Revolução em Periperi , teve a participação dos cantores Eli Soares, Victin e da banda CES MUSIC.

Quase 7 mil pessoas lotaram a Praça da Revolução, em Periperi, no último sábado (21), para celebrar durante o evento de música gospel “Mergulhados na Praça”.

O encontro que teve início às 15h, foi promovido pelas igrejas evangélicas do Subúrbio Ferroviário, produzido pela Conexão produções e teve o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, movimentou a região.

Além de bandas locais, a exemplo da banda CES MUSIC, Samba Pra God, Tirza Almeida, o festival foi marcado pelas presença das seguintes atrações: Eli Soares, Victin, MC Juninho, Guilherme Camargo, Shirley Albuquerque, Lorena Souza, Edi Venas. Além das bandas Homens de Fé e outros artistas de Salvador.

Além de levar grandes atrações musicas, atividades culturais das igrejas, como peças e jogral, a iniciativa teve por objetivo levar a paz social para a comunidade.

“O evento foi um sucesso para glória de Deus. A primeira edição do Mergulhados na praça, aqueceu o coração dos moradores da região do subúrbio, reunindo milhares de pessoas, onde os pastores e líderes das igrejas evangélicas se uniram em um único propósito , de levar a mensagem de Jesus para a região do subúrbio de Salvador”, comentou o pastor Heber Teles, organizador do evento:*

Aprovação popular

Quem foi ao encontro aprovou a iniciativa, como foi o caso de Leila da Silva. “Estou muito feliz em ter um evento desse aqui em Periperi, com uma excelente estrutura e ótimas atrações”, disse ela.

“Quem diria que um dia teria Eli Soares aqui em Periperi. Parabéns a todos os organizadores”, finalizou Yasmin Teixeira.