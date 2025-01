Com a Selic em 13,25%, como ficam os rendimentos da poupança, Tesouro Direto e CDB?

O Banco Central elevou nesta quarta-feira, 29, a taxa básica de juros (Selic), de 12,25% para 13,25% ao anoo. Com a alta da Selic, como ficam os investimentos?

A taxa básica de juros dita o retorno de diversos investimentos atrelados à Selic. Nesse sentido, títulos de renda fixa tendem a render um pouco mais, garantindo ganhos acima da inflação e um retorno bem maior que o da caderneta de poupança.

Levantamento da B.Side investimentos mostra que o retorno projetado para 12 meses nas principais aplicações de renda fixa varia de 2,53% e 8,25%, já descontada a inflação esperada para o período, de 5,50%, e considerando a Selic mantida em 13,25% ao ano. Veja abaixo as simulações:

Como ficam os investimentos com a Selic em 13,25% ao ano

Rendimento Bruto Rendimento Líquido Inflação Rendimento Real Poupança Nova ¹ 8,16% 8,16% 5,50% 2,53% Poupança Antiga ¹ 8,16% 8,16% 5,50% 2,53% Tesouro SELIC 13,15% 11,18% 5,50% 5,38% CDB Banco médio 14,99% 12,74% 5,50% 6,86% CDB Banco Grande 10,52% 8,94% 5,50% 3,26% LC 15,78% 13,41% 5,50% 7,50% LCA¹ 12,89% 12,89% 5,50% 7,00% LCI¹ 13,25% 13,25% 5,50% 7,35% RDB 14,47% 12,30% 5,50% 6,44% Debênture Incentivada ¹ ² 14,20% 14,20% 5,50% 8,25%

¹ Investimento isento de imposto de renda para pessoas físicas brasileiras.

² taxa de rendimento real obtida pela média ponderada das taxas indicativas da carteira do índice IDA – IPCA Infraestrutura



Renda fixa segue vantajosa

Como é possível ver no quadro acima, um investimento no Tesouro Selic vai ter um rendimento líquido real (descontada a inflação e imposto de renda) de 5,38% ao ano. O índice é maior que o da poupança, que vai pagar 2,53% em 12 meses. No CDB, o investidor deve pesquisar em que banco colocar seu dinheiro. De acordo com a plataforma, o rendimento pode variar entre 3,26% e 6,86% ao ano, dependendo da instituição.

Em aplicações com isenção de Imposto de Renda, como LCI, LCA e debênture incentivada, o rendimento real pode chegar a superar 8%.

“Com a subida da taxa de juros, os investimentos em renda fixa seguem ainda mais vantajosos, já que apresentam retornos muito interessantes quando comparados aos riscos. Além disso, para os investidores pessoas físicas, alguns investimentos com isenção de imposto de renda se tornam ainda melhores, como as debentures incentivadas e as LCAs e LCIs”, explicou Mauro Orefice, Gestor da B.Side Investimentos.

Regras da Poupança



Pela regras atuais, quando a taxa Selic é maior que 8,5% ao ano, a poupança tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês e de 6,17% ao ano somada à Taxa Referencial (TR).

A regra funciona assim:

Quando a taxa Selic for maior que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, somada à Taxa Referencial (TR); com isso, o retorno hoje é projetado em 7,16% em 12 meses.

Quando a taxa Selic for menor que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic, somada à Taxa Referencial (TR).

O post Com a Selic em 13,25%, como ficam os rendimentos da poupança, Tesouro Direto e CDB? apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.