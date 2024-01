Com abstenção alta, Trump vence prévias em Iowa, projeta “CNN”

Resultado oficial ainda não foi divulgado; ex-governadores da Carolina do Sul, Nikki Haley, e da Flórida, Ron DeSantis, disputam 2º e 3º lugar

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 23h11



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump é o vencedor do caucus do Partido Republicano realizado nesta 2ª feira (15.jan.2024) no Estado de Iowa, segundo projeção da CNN. Sob forte nevasca, a votação teve a maior taxa de abstenção desde as eleições de 1972, mas os residentes que compareceram deram ampla maioria ao ex-presidente na disputa pela indicação do partido para as eleições presidenciais de novembro. Ele ficou à frente dos candidatos Nikki Haley, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Ryan Binkley, Asa Hutchinson e Chris Christie. O resultado, que continua sendo contabilizado, dá a Trump a 1ª vitória na corrida para ser o candidato republicano à Casa Branca na disputa contra o democrata Joe Biden. A próxima prévia será em New Hampshire, em 23 de janeiro. Entenda como funciona o caucus em Iowa nesta reportagem.