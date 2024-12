Com ajuda do Bahia, Jequié garante classificação inédita na Copa do Brasil 2025

O Bahia se classificou para a Libertadores de 2025 ao vencer o Atlético Goianiense por 2 a 1 no último domingo (8), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Além da classificação para o campeonato em que não disputava há 35 anos, o Esquadrão também concedeu a última vaga baiana na Copa do Brasil de 2025.Com o resultado do Tricolor no Brasileiro, o Jequié foi quem garantiu a classificação inédita para a Copa do Brasil e terá mais datas no seu calenário da próxima temporada além da Série D.

Vale lembrar que o Regulamento distribui três vagas através do Campeonato Estadual, que ficaram com Vitória, Bahia e Barcelona de Ilhéus. Entretanto, uma vaga vinda do Campeonato Brasileiro abriu para o Jipão, quarto melhor colocado no Baianão.

“Uma alegria muito grande. O Jequié continua fazendo história, agora com a classificação para a Copa do Brasil, um dos campeonatos mais importantes do futebol brasileiro. Muito feliz, orgulhoso de mais essa conquista para o Jequié. Ano que vem teremos mais um calendário completo. Série D e Copa do Brasil pela primeira vez na história e continuamos na Série A do Campeonato Baiano. O trabalho vai continuar para que a gente continue avançando e trazendo alegria para essa torcida maravilhosa”, celebrou Leur Lomanto Jr, presidente do Jipão.

Em seu retorno ao Baianão neste ano, o Jequié ficou com a quarta colocação e garantiu uma vaga nas semifinais, no entanto, a equipe acabou caindo para o Esquadrão de Aço. O bom resultado na temporada de 2024 fez a ADJ projetar voos mais altos, principalmente com as novas disputas pela frente. O Bahia Notícias entrou em contato com o gerente de futebol do clube, Jayme Brandão, que revelou estar montando um elenco competitivo para disputar a Copa do Brasil e as outras competições.

“Montamos o elenco pensando numa competição de nível maior do que já é a Série D, e consequentemente a Copa do Brasil também vai atender essa qualidade do elenco, serão efetivos também na Copa do Brasil”, contou.

O próximo compromisso do Jequié em 2025 será no Campeonato Baiano. A competição estadual possui estimativa de início nos dias 11 ou 12 de janeiro, e o Jipão vai encarar a Juazeirense na primeira rodada do torneio.