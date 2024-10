Com apoio de Bolsonaro, irmão de Gilmar Mendes é eleito prefeito no MT

Divulgação

1 de 1 chicomendes-bolsonaro – Foto: DivulgaçãoChico Mendes, irmão mais novo do ministro do STF Gilmar Mendes, foi eleito neste domingo (6/10) prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. Ele disputou a eleição pelo União Brasil.

Com 100% das urnas apuradas, Chico recebeu 7.205 votos (56,52%) contra 5.543 (43,48) de Kan, do Partido Novo.

O irmão de Gilmar Mendes assumirá em janeiro de 2025 seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Diamantino. Ele já governou a cidade entre 2000 e 2008.

Na campanha deste ano, Chico Mendes fez uma aliança com o PL, que indicou seu candidato a vice-prefeito, Antonio do Carol. O partido do bolsonarismo contribuiu com R$ 300 mil em recursos do fundo eleitoral para a campanha de Chico.

