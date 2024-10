Com apoio de Feliciano e R$1,5 mi de fundo eleitoral, Roberto Marinho fica fora da Câmara de SP

Roberto Marinho, tecladista do pastor Marco Feliciano, disputou uma vaga como vereador em São Paulo nas eleições de 2024, mas ficou como suplente após receber 4.987 votos.

Marinho, que contou com o apoio do pastor Feliciano e uma forte campanha impulsionada por R$ 1,5 milhão de fundo eleitoral do Partido Liberal (PL), não conseguiu garantir uma cadeira na Câmara Municipal.

Apesar de sua atuação na música gospel e seu envolvimento com a comunidade evangélica ao lado de Marco Feliciano, Marinho não obteve os votos necessários para se eleger.

Sua campanha foi marcada por propostas que visavam fortalecer os valores cristãos e melhorar a qualidade de vida da população de São Paulo, especialmente da comunidade evangélica.

