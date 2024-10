O cantor gospel Waguinho, que concorreu ao cargo de vereador no Rio de Janeiro com o apoio do pastor Silas Malafaia e da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), não conseguiu ser eleito nas eleições de 2024.

Apesar do suporte da igreja e da liderança evangélica, Waguinho ficou como suplente, após receber 9.523 votos.

Além do apoio religioso, a campanha de Waguinho foi impulsionada por um fundo partidário de R$ 1,3 milhão, mas o investimento financeiro e a base de apoio não foram suficientes para garantir uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Mesmo com a sua forte presença no cenário gospel e político, o resultado das urnas não atendeu às expectativas.

The post Com apoio de Malafaia e R$1,3 mi de fundo eleitoral, Waguinho fica fora da Câmara do RJ appeared first on Fuxico Gospel.