Com apoio de MDB, prefeito reeleito no Extremo Sul baiano articula candidatura à UPB

O prefeito reeleito de Medeiros Neto, no Extremo Sul baiano, Beto Pinto (MDB), também pretende concorrer à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), em 2025. Beto Pinto já iniciou uma articulação com foco no pleito, a começar pelo partido dele. O MDB elegeu 31 prefeitos neste ano no estado.

Para a disputa da UPB, o prefeito tem como bandeira o apoio aos pequenos municípios, que concentram cerca de dois terços da população do estado. “Fui eleito prefeito pela quinta vez de um município de pouco mais de 20 mil habitantes, tenho experiência e entendo os clamores dos prefeitos das cidades pequenas, que sofrem com as dificuldades e até com certo isolamento”, discursou.

Beto Pinto disse ainda que vai procurar dialogar com o atual presidente da UPB, prefeito Quinho (PSD), além de procurar um candidato a vice na sua chapa. Beto Pinto foi eleito em Medeiros Netos em 1988, 1996, 2008, 2020 e 2024. Ele é também o primeiro prefeito reeleito da história do município.