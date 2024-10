Com atuação no MPT na Bahia, Sandra Marlicy e Rômulo Almeida são promovidos a procuradores regionais do trabalho

A promoção de Sandra Marlicy seguiu o critério de antiguidade. Com a ascensão a procuradora regional, no entanto, ela não precisará deixar Salvador, seguindo na atuação que já exerce junto ao segundo grau.

Dois membros do Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) foram promovidos ao cargo de procurador regional do trabalho – o segundo nível da carreira dentro da instituição. Sandra Marlicy de Souza Faustino e Rômulo Barreto de Almeida tiveram seus nomes aprovados pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT) na sessão desta quarta-feira (9).

Sandra Marlicy foi chefe de gabinete da Procuradoria Geral do Trabalho, entre 2019 e 2021, e procuradora-chefe do MPT na Bahia, de 2007 a 2009. Natural de Juazeiro, no norte baiano, ingressou na instituição em 1998. É especialista em Direito Público, com foco em Direito Constitucional, pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Já a promoção de Rômulo Barreto de Almeida foi pelo critério de merecimento. Nascido em Salvador, onde graduou-se em Direito e Economia pela Ufba, atuou como auditor fiscal do trabalho e ingressou no MPT em 2006. Na instituição ocupou diversos cargos, como o de coordenador nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública e coordenador de primeiro grau do MPT na Bahia. Atualmente exerce o mandato de diretor financeiro da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). A nova lotação de Rômulo Almeida será o Ceará.