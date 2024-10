Com auditório lotado, Salvador dá início à 79ª SOEA

De hoje, 7 de outubro, até quinta-feira (10/10), a capital baiana é palco da 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA). O evento, um dos mais importantes do setor no Brasil, traz como tema central “Educação, Tecnologia e Inovação” e promete proporcionar um espaço de debates e trocas de experiências fundamentais para o futuro do país.

E o Portal Metrópoles está presente fazendo a cobertura dos principais painéis, além de trazer o videocast “Vozes da Engenharia”, em que as jornalistas Natália André e Brenna Farias conversarão com especialistas sobre assuntos como agronomia 4.0, cidades inteligentes, desafios da região Norte para a COP30 e tokenização.

Valorização dos profissionais de engenharia e agronomia

A cerimônia de abertura, marcada pelo tradicional acolhimento baiano, contou com o auditório do Centro de Convenções de Salvador lotado por engenheiros, agrônomos, geólogos e outros profissionais ligados ao Sistema Confea/Crea e Mútua.

No discurso de abertura, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese Marinelli, ressaltou a magnitude do evento, que registrou um dos maiores públicos da história.

Ele destacou a importância da engenharia e da agronomia para o desenvolvimento do país, mencionando que o Brasil conta hoje com mais de 350 mil empresas e um milhão de profissionais atuando nessas áreas.

“Nossa luta tem um papel fundamental na vida dos profissionais brasileiros. Agradecemos a todos os diretores dos conselhos regionais que estão juntos nessa jornada. Muito obrigado pelo que têm feito pela nossa profissão.” Vinicius Marchese Marinelli, presidente do Confea

O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Sâmio Cássio de Carvalho, também subiu ao palco para enfatizar o compromisso da instituição com o evento e o setor.

“É uma honra participar e patrocinar este grande encontro, que, sem dúvidas, será marcado por muita tecnologia. A engenharia é a mola propulsora do desenvolvimento”, declarou Carvalho, reforçando o papel da inovação como motor de crescimento.

Outro destaque na cerimônia foi o engenheiro civil Joel Krüger, diretor-presidente da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas, que classificou o momento como “brilhante” para a troca de experiências e ideias. “Tivemos uma SOEA brilhante após a pandemia em Goiânia, depois em Gramado, e não tenho dúvidas de que esta edição será igualmente memorável”.

O protagonismo da mulher na engenharia e agronomia

A presença feminina no evento também teve um espaço de destaque. A conselheira federal Ana Adalgisa ressaltou a importância de discutir não apenas a transformação digital, mas também a transformação pessoal dos profissionais.

“O Brasil precisa voltar seus olhos para a educação, desde a Básica até a Superior. Qualquer desenvolvimento passa pela engenharia, agronomia e ciência. Vamos refletir sobre cidades do futuro, carbono e qual Brasil queremos construir juntos, unidos para transformar a realidade”, afirmou.

Adalgisa ainda mencionou as iniciativas de apoio às mulheres no mercado de trabalho, especialmente no combate à violência. Um dos destaques foi a implementação de um QR Code que permite que mulheres reportem, de maneira discreta e segura, casos de assédio ou violência durante o evento.

Tecnologia a serviço da SOEA

Inovação e tecnologia são palavras-chave da 79ª SOEA. Além do aplicativo oficial do evento, que permite aos participantes acompanhar as palestras em tempo real, a organização investiu em reconhecimento facial para dar mais segurança aos palestrantes e visitantes.

Essa iniciativa busca garantir que o evento mantenha os altos padrões de segurança e comodidade, integrando o que há de mais moderno no campo da tecnologia.

O evento também contou com a participação internacional do bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, Fernando de Almeida Santos, que ressaltou os 25 anos de colaboração entre os engenheiros brasileiros e portugueses.

“Temos mais de 3,5 mil engenheiros brasileiros atuando em Portugal, e essa parceria só tende a crescer. Em engenharia, não há fronteiras. Que este evento seja um sucesso aqui na fantástica Bahia”, ressaltou.

Impacto local e reflexos no turismo

Com a presença de milhares de participantes de todo o Brasil, o impacto da SOEA na economia local foi um dos pontos destacados pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), Joseval Carqueija.

“A Bahia é um destino essencialmente turístico, e o fato de sediarmos um evento que discute cidades inteligentes, infraestrutura e desenvolvimento é de extrema relevância para a nossa região”, ponderou Carqueija.

Além de debates técnicos, a SOEA proporciona uma oportunidade única para que o setor de engenharia e agronomia fortaleça laços com outras áreas estratégicas da economia, como o turismo.

Com uma expectativa de aproximadamente 6 mil participantes, o evento é um vetor de desenvolvimento econômico para Salvador, movimentando hotéis, restaurantes e outros serviços.

Perspectivas para o futuro

O ponto alto da noite foi a palestra magna do futurista e cofundador da Aerolito, Tiago Mattos, que trouxe uma visão disruptiva sobre o tema “Futurismo e Inovação”.

Mattos incentivou os presentes a repensarem o futuro das profissões, mencionando exemplos de tecnologias emergentes, como a criação de dispositivos inteligentes voltados para a saúde.

“Imaginem um absorvente que detecte doenças. As possibilidades que a tecnologia nos oferece são infinitas. Quando começamos a imaginar o futuro, não podemos mais desimaginá-lo”, acrescentou o palestrante, deixando o público com reflexões profundas sobre as grandes revoluções que estão por vir.

SOEA 2024: inovações e o cenário para o futuro do país

Promovida pelo Confea, a SOEA é o maior evento da área tecnológica do Brasil. A edição deste ano, realizada em Salvador, fortalece a posição do Nordeste como uma região estratégica para o desenvolvimento do país.

As discussões giram em torno de temas urgentes para o futuro das cidades e da sustentabilidade, além de explorar como a tecnologia pode ser uma aliada no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Para a engenheira civil Joyce Duarte, a 79ª SOEA é uma grande oportunidade para fazer network e se inteirar sobre a profissão. Ela, que é de Vitória (ES), está com muitas expectativas para o evento.

“Chegamos hoje ansiosas para participar. Vieram umas 400 pessoas do Espírito Santo e tem muita gente de todos os locais para trocarmos experiência. Será, sem dúvida, uma semana muito produtiva. Estou ansiosa para assistir as palestras sobre a atuação feminina e os avanços tecnológicos”, conta.