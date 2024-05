Com Bolsonaro, Aldo lança livro sobre a Amazônia em Brasília

Ex-presidente foi à sessão de autógrafos de “Amazônia, a Maldição de Tordesilhas”, do secretário de Relações Internacionais de SP, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (à esquerda, de azul) e o ex-ministro Aldo Rebelo (à direita, de chapéu) durante o lançamento do livro “Amazônia” Giullia Colombo/Poder360 – 22.mai.2024

Giullia Colombo 22.mai.2024 (quarta-feira) – 19h05



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi nesta 4ª feira (22.mai.2024) ao lançamento e à sessão de autógrafos do novo livro do secretário de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo. O evento foi realizado na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi, em Brasília.

Em aparição surpresa, Bolsonaro cumprimentou Rebelo e tirou fotos. Veja abaixo um registro do momento.

Poder260/Giullia Colombo – 22.mai.2024

A obra “Amazônia, a maldição das Tordesilhas: 500 anos de cobiça internacional” (editora Arte Ensaio, 2024), se aprofunda na história da floresta e explora sua importância estratégica para o Brasil e para o mundo.