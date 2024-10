Com Caetano no segundo turno, cúpula petista organiza ida de Lula a Camaçari na próxima semana; saiba detalhes

Única cidade com segundo turno na Bahia, Camaçari deve receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima quinta-feira (17). A priori, Lula deve vir para a capital baiana primeiramente.

Informações apuradas pelo Bahia Notícias dão conta que ele deve participar de um evento institucional do governo federal, em mais uma etapa do programa Pé-de-Meia, na capital baiana. Segundo lideranças da gestão estadual, a expectativa é que na sequência Lula siga para um evento no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde receberá apoiadores e deve reforçar a candidatura de Luiz Caetano (PT) a prefeito da cidade.

Ex-prefeito, o petista disputa a preferência do eleitorado no segundo turno, que será realizado no próximo dia 27 de outubro, contra o vereador Flávio Matos, do União Brasil

