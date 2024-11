Com câncer, Isabel Veloso mostra barriga de 6 meses de gestação

Isabel Veloso usou as redes sociais nesse domingo (17/11) para mostrar a evolução de sua primeira gravidez. Grávida de seis meses e à espera do pequeno Arthur, a jovem enfrenta, ao mesmo tempo, uma batalha contra o câncer.

“Gente, vim mostrar para vocês o tamanho que está minha barriga. Parece que cresce de uma hora para outra. Está enorme”, disse Isabel ao mostrar a barriga.

Recentemente, Isabel Veloso retomou o tratamento contra o câncer e aproveitou para mostrar uma sessão de quimioterapia. Pelas redes sociais, a influencer ainda aproveitou para se declarar ao filho.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 A influenciadora Isabel Veloso Divulgação 2 de 5 Isabel Veloso posa com um meio sorriso para as redes sociais Instagram/Reprodução 3 de 5 Emocionada, Isabel Veloso revela recordação que fez para o filho Instagram/Reprodução 4 de 5 Após polêmica, Isabel Veloso volta a falar sobre previsão de morte Reprodução/Instagram 5 de 5 Isabel Veloso posa sorridente para as redes sociais Instagram/Reprodução

“Já entrei aqui na quimio, estou fazendo o preparo com o antialérgico, depois vou fazer com o [remédio] de náusea e já vou fazer a quimio também”, declarou, enquanto entrava na sala de medicamentos. Pouco depois, ela publicou foto com a mão na barriga e se declarou. “Tudo por você, filho”, pontuou.