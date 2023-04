Com câncer, Ney Inácio expõe abandono de Ratinho e recorre a Silvio Santos

Ney Inácio, que trabalhou por anos como repórter do Programa do Ratinho, do SBT, acaba de fazer novas acusações contra o apresentador 26/04/2023 17:43, atualizado 26/04/2023 17:45

Reprodução/TV Foco

Ney Inácio, que trabalhou por anos como repórter do Programa do Ratinho, do SBT, acaba de fazer novas acusações contra o apresentador e o SBT. O famoso chegou a fazer um apelo a Silvio Santos para conseguir reaver o dinheiro que gastou no tratamento contra dois cânceres.

Em uma revelação exclusiva ao TV Foco, o repórter contou que está em uma boa fase do tratamento contra um tumor na próstata, mas ainda precisa pagar por uma nova cirurgia e por mais uma fase de medicações contra o câncer nos ossos.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

