Com câncer, Ney Inácio faz grave acusação contra Ratinho e o SBT

Ney Inácio, que trabalhou com Ratinho no SBT por 23 anos, revelou em entrevista exclusiva ao TV Foco que não recebeu nada do processo que moveu contra a emissora e o apresentador. O repórter atualmente luta contra dois cânceres e acusa as duas partes de virarem as costas para o seu problema.

Fora do SBT desde agosto de 2020, quando foi dispensado por fazer parte do grupo de risco do coronavírus devido ao câncer, o comunicador afirma que não tem apoio e muito menos recebeu o valor da indenização que ganhou na Justiça.

