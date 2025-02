Com candidatura mantida, Hilton Coelho pondera que PSOL deve acionar judicialmente reeleição de Adolfo Menezes

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) reforçou a candidatura pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Presente na sessão desta segunda-feira (2), o parlamentar apontou que irá questionar algumas questões relacionadas a condução da AL-BA durante o pronunciamento de sua candidatura.

“Nossa candidatura está muito mantida, é inquestionável do ponto de vista legal. Vou subir na tribuna para falar sobre as situação da Assembleia Legislativa, situações internas, sua relação com o corpo técnico, a relação com a imprensa, para termos transparência. A importância de se ter uma Assembleia que seja um grande espaço institucional de debate das principais questões da Bahia”, reforçou Hilton.