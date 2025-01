Com chapa única, vereador é eleito presidente da Câmara de Vitória da Conquista

O vereador Ivan Cordeiro (PL) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no Sudoeste. Com eleição em chapa única, Cordeiro contou com 15 votos a favor. Houve ainda sete votos em branco e uma abstenção.

A nova mesa diretora ainda terá Luciano Gomes (PCdoB) como primeiro vice-presidente, Cris de Lúcia Rocha (MDB) como segunda vice-presidência, Hermínio Oliveira (PP) ficará como primeiro secretário e Dinho dos Campinhos (Republicanos) como segundo secretário.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, Cordeiro nos últimos meses evitou falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem é conhecido como apoiador, para conseguir apoio de outros vereadores.

Na primeira fala como presidente da Câmara de Vitória da Conquista, Cordeiro agradeceu aos colegas de Casa e enfatizou o processo que culminou na escolha dele como presidente para o próximo biênio 2025-2027.

“O processo para a composição da nova mesa diretora, da presidência da Câmara Municipal, foi feito de maneira democrática, livre, aberta, sempre com diálogo franco, com todas as forças políticas e partidárias que integram o nosso legislativo municipal, sempre primando também, é claro, pela transparência”, disse.

Entre os compromissos de mandato, Ivan Cordeiro declarou que pretende discutir a criação da Região Metropolitana de Vitória da Conquista, tema também levantado pela prefeita reeleita Sheila Lemos (União).