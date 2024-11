Com chuvas, Barragem do Descoberto verte 3 meses antes do previsto

A Barragem do Rio Descoberto, responsável por abastecer quase 50% do Distrito Federal, atingiu sua capacidade máxima neste domingo (24/110, após uma série de chuvas intensas em novembro.

Com 50 anos de história, o reservatório alcançou a cota de 1,03 mil metros. Segundo a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), a barragem tende a verter apenas em fevereiro ou março.

A previsão é de que o fenômeno continue nos próximos dias, trazendo alívio para quem depende dessa fonte de abastecimento.

O Reservatório do Descoberto atende cidades como Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, além de várias outras.

Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, o avanço dos investimentos do GDF e da Caesb na infraestrutura de água e esgoto tem sido fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos do DF.

Mais de R$ 1,2 bilhão foram investidos desde 2019, a fim de garantir o fornecimento da melhor água para os quase três milhões de moradores da cidade.

Inaugurada em 1974 e localizada ao longo da BR-070, a Barragem do Descoberto é uma das mais imponentes da região, com 265 metros de crista e um vertedouro de 55 metros de comprimento. O lago que a compõe possui 12,5 km² e pode armazenar até 86 milhões de metros cúbicos de água.

Em 2023, a Caesb realizou melhorias significativas na barragem, com um investimento de R$ 8 milhões em obras de manutenção. Essas intervenções garantem a segurança da estrutura e aumentam sua durabilidade, conforme as exigências da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

“Este é um claro reflexo do compromisso da Caesb com o desenvolvimento sustentável e a segurança hídrica da capital federal, em meio a um dos momentos mais importantes da história do reservatório”, completou Reis.