Com chuvas fortes e moderadas, SP entra em alerta para alagamentos

São Paulo — Bairros das zonas oeste, sul e central de São Paulo registram chuvas fortes e moderadas na tarde deste sábado (2/11). Toda a cidade entrou em estado de alerta para alagamentos às 13h45, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Segundo o órgão ligado à prefeitura, a chuva é consequência de áreas de instabilidade formadas por massas de ar quente e úmido, e o deslocamento lento da massa de ar vai potencializar a formação de alagamentos.

O tempo segue instável até o fim da tarde, e as todas as regiões da capital paulista e municípios vizinhos poderão ter chuva até porque novas áreas estão se formando nos arredores da Grande São Paulo e no interior, principalmente nas regiões de Jundiaí, São Roque e Campinas.

Na tarde dessa sexta-feira (2/11), a Defesa Civil estadual divulgou um comunicado em que faz um alerta sobre chuvas moderadas.

Segundo o órgão, as precipitações são decorrência do calor gerado ao longo do dia somado à umidade vinda do oceano e da Amazônia que sopra em direção ao Sudeste — e que geram pontos de instabilidade em algumas regiões do estado com possibilidade de chuva moderada.

Temporal e apagão

Um temporal, ocorrido no dia 11 de outubro, provocou destruição e mortes na capital, Grande São Paulo e também no interior do Estado. Após a tempestade, cerca de 1,6 milhão de imóveis ficaram sem energia elétrica na capital. O apagão provocou caos na cidade e repercutiu ainda na disputa pela Prefeitura de São Paulo — com envolvimento dos governos estadual e federal.

Autoridades dizem o que fazer durante a chuva