Com conhecimento técnico, policiais e bombeiros realizam manobras de desengasgo que salvam vidas

O conhecimento prévio e a atuação rápida de profissionais das forças de segurança, como policiais e bombeiros, fazem a diferença em casos de engasgo, que necessitam da realização da manobra de Heimlich, uma técnica de desobstrução das vias aéreas. Capacitados durante os cursos realizados pelas corporações, esses profissionais podem salvar vidas quando são acionados para atuar nesses casos.

Na última sexta-feira (31), quando o pai de uma récem nascida passava pela orla de Salvador, em busca de socorro e avistou uma equipe da Polícia Civil que se deslocava em operação, o socorro imediato através da manobra de desengasgo salvou a vida da bebê Açucena Vitória. A menina, de um mês, conseguiu voltar a respirar e se estabilizou até ser encaminhada para atendimento médico. As técnicas são utilizadas em primeiros socorros tanto em bebês, crianças e adultos. O objetivo é retirar o objeto que está obstruindo as vias aéreas.

“Nós estávamos indo pra uma operação no Nordeste de Amaralina. E no percurso, eu percebi que havia uma moto ao lado, com um cidadão na garupa, segurando algo que parecia um neném enrolado numa manta, com um olhar desesperado, e eu era a terceira viatura do comboio. Encostei pra saber qual era a situação e ele disse que a filha dele estava morrendo e que estava engasgada, sufocada. A partir desse momento eu peguei a criança e realizamos as manobras que aprendi no curso de formação dos policiais na Academia de Polícia”, detalhou o delegado do Depom, Arthur Gallas.

De acordo com a soldado do Corpo de Bombeiros, Jéssica, são manobras simples que qualquer pessoa pode realizar. “Hoje a nossa instituição trabalha justamente com a parte de mídia, disseminando esse conhecimento, também junto com os projetos em que a gente atende a população passando instruções de primeiros socorros. Quando solicitado também a gente utiliza, faz uso de palestras, onde a gente ensina a sociedade levar informação de como fazer. A ideia é a gente quebrar o tabu de que precisa ter alguma formação”, completa a soldado.

Ainda de acordo com a soldado Jéssica, a corporação está preparada para atender os casos e constantemente passam por reciclagem. Em 2018, foi criada a Lei Lucas que homenageia o estudante Lucas Begalli Zamori, que morreu após engasgar durante um passeio escolar. A legislação nacional nº 13.722/2018, estabelece que todas as escolas públicas e privadas do Brasil devem oferecer treinamento em primeiros socorros para seus funcionários. O objetivo é preparar os profissionais para agir rapidamente em emergências, aumentando as chances de salvar vidas e prevenir acidentes graves. “A lei reage à importância desse primeiro atendimento, de quem está no local iniciar as manobras. Não só para a parte de professores, mas também de todos os colaboradores envolvidos, a importância de todos estarem capacitados para poder realizar a manobra”, pontua a soldado Jéssica.

Em caso de ocorrências e não saber como proceder, o Corpo de Bombeiros orienta entrar em contato através do 193.

Aprenda como fazer as manobras:

Em bebês, deve-se: colocar o bebê de bruços sobre o antebraço. Segurar a cabeça e virá-la para baixo. Fazer cinco compressões firmes entre as escápulas do bebê. Virar o bebê de barriga para cima. Fazer cinco compressões sobre o esterno do bebê, na altura dos mamilos e tentar retirar o objeto da boca do bebê. Se o bebê continuar com dificuldades para respirar, repetir as compressões.

Em crianças e adultos, deve-se: se posicionar por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

Repórter: Joci Santana/GOVBA | Fotos: Thuane Maria/GOVBA