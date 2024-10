Com derrotas em SP e Petrópolis, PSol fica sem nenhuma prefeitura

Com as derrotas dos dois candidatos que disputavam o segundo turno das Eleições Municipais, o PSol ficou sem nenhuma prefeitura em 2024. Nas eleições passadas, o partido elegeu o prefeito de Belém (PA).

Neste pleito, a legenda disputava a capital São Paulo, com o deputado federal Guilherme Boulos, e a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com o deputado estadual Yuri. Boulos foi derrotado pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) por 59,35% a 40,65%, enquanto Yuri perdeu a disputa na cidade fluminense por uma ampla margem: ele teve 25,26% dos votos válidos, ante 74,74% do vereador Hingo Hammes (PP).

No primeiro turno, o atual prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (PSol), ficou em terceiro lugar na disputa, com 9,78% dos votos válidos, e não conseguiu se reeleger. Na avaliação de aliados, Edmilson perdeu devido ao desgaste de sua gestão, motivado por problemas de lixo e na área da saúde. O psolista também não conseguiu se articular politicamente.

Como mostrado pelo colunista do Metrópoles Igor Gadelha, a rejeição mostrada nas pesquisas fez com que o presidente Lula (PT) deixasse de colocar sua digital na campanha de Edmilson. O chefe do Palácio do Planalto não foi até Belém e gravou vídeos discretos para o candidato do PSol.

No Rio, o candidato da sigla à prefeitura, Tarcísio Motta, teve somente 129 mil votos e ficou em terceiro lugar, com 4,20%. Em 2020, ele havia sido o candidato a vereador mais votado, com 86,2 mil votos, superando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos.

No estado, a crise está relacionada à saída de Marcelo Freixo, que deixou o PSol em 2022 para concorrer ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, sem sucesso. No final daquele ano, o agora presidente da Embratur se filiou ao PT.

Rede

O resultado reflete ainda a dificuldade nacional do partido, que em 2022 formou uma federação com a Rede Sustentabilidade para evitar maiores perdas. Criada pelo Congresso Nacional na Reforma Eleitoral de 2021, a reunião de partidos em federações tem o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país e funciona como um teste para uma eventual fusão ou incorporação de legendas.

A Rede elegeu quatro prefeitos ainda no primeiro turno, nas seguintes cidades: Coronel Xavier Chaves (MG), Nova Era (MG) — onde só um candidato disputou —, Passagem (PB) e Uiramutã (RR).

