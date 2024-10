Com desarticulação de “bonde”, Forças Policiais chegam à marca de 64 fuzis apreendidos em 2024

Seis adultos e um adolescente foram flagrados com quatro fuzis, na madrugada desta quinta-feira (17), após atirar contra viaturas e fazer um morador de refém.

Com desarticulação de um “bonde” no bairro de Pernambués, Forças Policiais chegam à marca de 64 fuzis apreendidos em 2024. Armamentos localizados com seis adultos e um adolescente foram apresentados na manhã desta quinta-feira (17), no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.

O grupo criminoso, interceptado durante a madrugada, atirou contra equipes do PETO da 1ª CIPM. Na sequência os integrantes de uma facção invadiram uma residência. Com apoios do BOPE e da Rondesp Central os traficantes se renderam.

Informações sobre bondes e integrantes de facções podem ser enviadas através do telefone 181. A ligação para o Disque Denúncia da SSP é gratuita e o sigilo é garantido.

Fonte: Ascom / Alberto Maraux / imagens – Rafael Rodrigues