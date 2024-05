Com desastre no RS, governo projeta inflação de 3,7% em 2024

Estimativa anterior da Fazenda era de 3,5%, mas foi revisada devido ao impacto no preço dos alimentos pelas chuvas no Estado

Na imagem, o Mercado Público e a Praça da Alfândega circundados pelas águas, em Porto Alegre Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Gabriel Benevides 16.mai.2024 (quinta-feira) – 15h37



Influenciada pelos impactos da destruição causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Ministério da Fazenda aumentou a projeção de inflação ao fim de 2024 para 3,7%. Em março, esperava-se que fosse de 3,5%.

O indicador é medido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os dados foram tornados públicos nesta 5ª feira (16.mai.2024) no Boletim Macrofiscal, elaborado pela SPE (Secretaria de Política Econômica) da Fazenda a cada 2 meses. Eis a íntegra (PDF – 3 MB).

O governo diz que a calamidade no Estado influencia a inflação especialmente por causa dos preços dos alimentos. Menciona-se que podem aumentar de custo, especialmente, carnes, arroz e aves.

“Os preços desses alimentos devem subir de maneira mais pronunciada nos próximos dois meses, mas parcela relevante desse aumento deve ser devolvida nos meses seguintes”, diz o boletim.

Os índices de inflação são usados para medir a variação dos preços. Ou seja, quanto vale o dinheiro de forma real. Em resumo, um produto que custava R$ 100 passa a custar R$ 110 se a inflação ampla variou de 10% para cima.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse que o impacto no preço das comidas se dá porque haverá dificuldade de transportar o que foi produzido no Rio Grande do Sul para o resto do país.

Segundo ele, a maior preocupação são com os produtos in natura, ou seja, aqueles que tendem a estragar mais rápido.

“Problemas regionais podem causar uma grande oscilação no preço nesse tipo de produto, mas logo mais vem a outra safra e isso já se altera novamente. Volta a ter um bom volume de produção”, declarou a jornalistas ao comentar os dados do Boletim Macrofiscal.

Mello também falou sobre uma vontade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fazer um sistema que possa ajudar a evitar impactos econômicos causados por mudanças climáticas. Segundo ele, a ideia é trazer mais “previsibilidade” a esse tipo de evento.

“Vamos constituir esse mecanismo de inteligência para permitir que nós nos antecipemos a eventuais problemas advindos principalmente dessas crises climáticas –que, para quem não acreditava, a realidade está aí para provar que existe”, disse.

Como mostrou o Poder360, a inflação dos alimentos preocupa o Planalto. O indicador tende a influenciar a popularidade de um governo, especialmente entre a população mais pobre.