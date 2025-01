Com desejo do PT em ter chapa “puro-sangue” para 2026, Éden pondera: “Não vamos estourar o grupo por isso”

“Agora, nós não estamos proibidos de apresentar essa tese. Se as pesquisas, se a vontade da classe política, se o ambiente demonstrar que é a chapa com os três governadores se mostrar a chapa mais competitiva, a chapa que tem mais chances de ganhar e de ampliar a votação de Lula na Bahia nós vamos chamar os aliados para conversar. Se essa tese se mostrar a mais robusta, com maior capacidade de agregar e de vencer as eleições, nós não estamos proibidos não, nós vamos defender”, acrescentou o presidente do PT Bahia.

A declaração foi dada durante um encontro de prefeitos e prefeitas do PT baiano, realizado na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia.

“Seria diferente para mim. Imagina eu, enquanto presidente do PT, ter uma chapa com o governador do PT e dois senadores do PT. Esse desejo tem um limite. Qual é o limite dele? Nós não vamos estourar o grupo por isso. Nós vamos construir, nós vamos trabalhar, nós estamos dialogando. Mas o limite dessa articulação, desse desejo, dessa tese é não estourar o nosso grupo”, disse Éden na manhã desta segunda-feira (13).

Apesar do desejo latente do PT em lançar uma chapa com três nomes do partido em 2026 na Bahia, o presidente estadual da sigla, Éden Valadares, pondera que os aliados serão consultados sobre o movimento. Segundo o cacique, o desejo petista tem um limite: não estourar o grupo político.

Questionado sobre um possível mal-estar dentro do grupo com a ocupação das vagas pelo PT, Éden comentou a possibilidade de o ministro Rui Costa migrar para outro partido – a exemplo do Avante. Ao que classifica como “mecanismo artificial”, ele rechaçou a ideia e indicou que outras soluções podem ser apresentadas.

“Eles são do PT, estão há 44 anos no PT. São patrimônio que a gente demora décadas para constituir lideranças como são esses três e se tiver de estar na chapa os três estarão pelo PT, não vamos artificializar não. Agora, acha caminho, nós podemos dialogar, tem presidência da UPB, tem presidência da Assembleia, tem as suplências de senador, tem a chapa de federal, tem a chapa de estadual. Insisto, nós vamos para 20 anos de governos democráticos e populares na Bahia, que a gente sempre fez um jogo de ganha-ganha todos os partidos que conosco caminharam, cresceram, seja no número de prefeitos, seja no número de deputados, seja na participação da majoritária. O PSB já participou da majoritária, o PSD já participou da majoritária, o MDB já participou da majoritária”, comentou.

EQUAÇÃO CORONEL

Apesar do indicativo do PT, ao longo dos últimos meses, o senador Angelo Coronel deu declarações deixando clara a sua intenção de disputar a reeleição em 2026. Se o desenho for confirmado, o PSD de Coronel, que hoje possui dois senadores pela Bahia, ficaria de fora da chapa. Publicamente, o presidente da sigla na Bahia, o senador Otto Alencar, já defendeu a reeleição de Angelo Coronel.

Sobre Coronel ser um “obstáculo” para as pretensões petistas, Éden lembrou a eleição de 2018 quando a então senadora Lídice da Mata não disputou a reeleição e foi candidata a deputada federal.

“Estamos começando um processo de diálogo. O senador Angelo Coronel tem defendido a naturalidade da sua reeleição e é normal que o defenda, é um critério. Assim como a senadora Lídice também tinha a naturalidade da reeleição, mas naquele momento da política, a gente precisou colocar a Coronel na chapa. Se a gente precisar fazer uma outra conformação e não der a naturalidade da reeleição do Coronel, será dialogado com o PSD, com o partido dele na Bahia e no Brasil”, disse.