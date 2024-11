Com a oficialização, nesta quarta-feira (13), das desistências de Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito, o deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, surge até aqui como o único nome com candidatura colocada para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara. A eleição do novo presidente acontecerá nos primeiros dias do mês de fevereiro de 2025.