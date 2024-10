Com dificuldade com petistas, Elmar e Brito procuram Lindbergh Farias

Com o PT demonstrando preferência por Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) procuraram Lindbergh Farias (PT-RJ) para pedir ajuda com os petistas.

As conversas aconteceu nesta terça-feira (22/10). Lindbergh teve um almoço com o líder do União Brasil e foi ao encontro de Brito na liderança do PSD na Câmara dos Deputados.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Hugo Motta foi escolhido de Lira para presidência da Câmara Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados 2 de 3 Em seguida, aparece o nome do deputado Elmar Nascimento Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados 3 de 3 Antonio Brito é o nome que menos aparece no grupo Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Lindbergh será o próximo líder do PT na Câmara, assumindo o cargo no lugar de Odair Cunha (PT-MG) em fevereiro de 2025, data da eleição na Casa. Ele também é namorado da presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR).

Nas conversas, o petista questionou se o projeto de Elmar e Brito (PSD-BA), que querem lançar candidatura e forçar um segundo turno contra Motta, é viável diante do apoio de Arthur Lira (PP-AL) ao deputado do Republicanos.

Em resposta, os deputados garantiram que a chapa pode vencer as eleições. Especialmente se contar com apoio do PT. E prometeu entregar os cargos que os petistas quiserem, além de garantir governabilidade para Lula.

Como mostrou a coluna, Brito e Elmar estão tentando conquistar a bancada do PT. Eles fizeram uma peregrinação pelo Brasil, apoiando candidatos do partido que disputam o segundo turno das eleições municipais.

Entretanto, membros da bancada petista dizem que isso não deve alterar a posição dos deputados. Os parlamentares do PT querem maior autonomia sobre as emendas e os cargos.