Com dois de Raphinha e voleio de Andreas Pereira, Brasil goleia Peru e se firma no G4 das Eliminatórias

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira (115), e deu um alívio maior para Dorival Júnior para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar do resultado, a Seleção ainda não convenceu, mas conseguiu vencer e ficar próxima de conquistar uma vaga na Copa de 2026. O Brasil começou o jogo sem grandes oportunidade e com dificuldade de furar a linha de cinco que tinha sido formada pelo Peru. Mas, depois do pênalti que desencadeou no primeiro, o jogo deu uma mudada e a Seleção começou a ir para cima. O primeiro gol do Brasil saiu depois que a arbitragem pegou mão do jogador do Peru dentro da área. De início o juiz não tinha marcado, mas o VAR entrou em ação e confirmou a marcação. Raphinha foi para cobrança e marcou. Logo na volta para o segundo tempo, em uma jogada de Savinho pela direita, a arbitragem marcou mais um pênalti a favor do Brasil por uma falta em cima do lateral brasileiro, mais uma vez o jogador do Barcelona foi para cobrança e ampliou o resultado para Seleção.

Com dois gols à frente no placar, o Brasil só precisou administrar o placar. Mas deu tempo para mais. Dorival Junior mexeu no time e colocou Luiz Henrique, em poucos minutos em campo o atacante do Botafogo fez a jogada do terceiro gol. Puxou a marcação na direita, levou a bola até o fundo e cruzou, para Andreas Pereira dar um voleio e marcar mais um para a Seleção. Não parou por aí. Luiz Henrique também deixou o deles três minutos depois e ampliou para quatro, tornando o jogo uma goleada. Com o placar garantido, Dorival começou a poupar alguns jogadores. Tirou Igor Jesus e Raphinha, que saíram aplaudidos, e colocou Endrick e Matheus Pereira, que fez sua estreia com a amarelinha. Resultado manteve o Brasil na quarta posição com os mesmo 16 pontos do Uruguai, próximo adversário do Brasil, que está à frente devido ao saldo de gols.