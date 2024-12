Com erro no fim, Brasília Basquete perde a segunda seguida em casa

O Brasília Basquete perdeu por 85 x 83 para o São Paulo, e acumulou a segunda derrota seguida em casa, no Ginásio Nilson Nelson. A equipe teve a chance de empatar ou até mesmo virar o jogo no fim, mas Nesbitt perdeu o arremesso decisivo. O time permanece na terceira posição, mas pode ser ultrapassado pelo Bauru.

Von Haydin foi o maior pontuador da equipe, com 20 pontos, e o principal destaque foi o ala Pedro Mendonça, que ficou perto do triplo-duplo, com 14 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Confira como foi o duelo:

1º Quarto

O jogo começou com vários erros de ambas as equipes, mas o Brasília Basquete conseguiu colocar cinco pontos na frente nos primeiros minutos. O São Paulo equilibrou o jogo, e manteve empatado, até que o ala Pedro fez uma bela bandeja na metade do quarto e deixou o time em vantagem, 12 X 11.

Na segunda metade, o São Paulo foi melhor, e chegou a conseguir uma run de 8-0, abrindo boa vantagem, que foi mantida até o fim, vitória dos visitantes ao final do quarto por 30 X 23.

2º Quarto

O Brasília voltou com boas jogadas e criação de arremessos, mas a bola insistia em não cair, e o São Paulo conseguiu manter boa vantagem e chegar à metade do quarto com vitória por 12 X 10.

No final da primeira etapa, o Brasília Basquete voltou a ter muitos erros em sua marcação, e sofreu também com os rebotes do adversário. Nos dois minutos finais, os donos da casa se acertaram, mas com uma bandeja de Bennett, o tricolor venceu o quarto por 27 X 25, e se manteve com nove de vantagem no jogo, 57 X 48.

3º Quarto

O São Paulo voltou com total controle do jogo, o Brasília Basquete até conseguia diminuir o placar, mas logo na sequência o São Paulo respondia, principalmente com as bolas de três de Bennett.

Na metade final, o Brasília Basquete voltou a ajustar a defesa, e com mais velocidade conseguiu forçar as faltas e os erros do adversário, e trouxe a vantagem para apenas um ponto no final do quarto, com uma run de 10-0, e venceu por 21 x 13 o quarto, e deixou o placar na partida em 70 x 69.

4º Quarto

O Brasília Basquete seguiu bem, e chegou a ter a chance de virar o jogo com dois lances livres de Nesbitt, que não converteu. A equipe desperdiçou boas oportunidades e permaneceu atrás no placar, até que uma bola de três de Lucas fez o time retomar a vantagem, 74 x 72, aos quatro minutos do jogo.

Pouco depois, o São Paulo se aproveitou dos diversos erros dos donos da casa, e conseguiu abrir uma boa vantagem de sete pontos no placar, após uma run de 10-0. No minuto final, o Brasília forçou na defesa e conseguiu deixar o jogo em apenas uma posse, dois pontos, com 10 segundos para o fim. Na jogada decisiva, Pedro teve a chance do empate, mas preferiu passar a bola para Nesbitt, que sozinho, errou para três, e o Brasília Basquete perdeu o jogo por 85 x 83.

O Brasília Basquete terá ainda mais dois jogos em casa, na próxima sexta-feira (27/12), às 20h, contra o Franca, e encerrará o ano em duelo contra o Bauru, no domingo (29/12), às 11h.