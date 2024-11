Com esclerose múltipla, atriz de Friends mal consegue segurar o celular

A atriz Christina Applegate, que interpretou a icônica Amy em Friends como irmã de Rachel (personagem de Jennifer Aniston), vem enfrentando um dia a dia difícil desde que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla em 2021. Em um episódio recente do podcast MeSsy, ela relatou como a doença impactou sua vida, descrevendo um cenário marcado por dores intensas e limitações físicas que alteraram atividades cotidianas.

Para Christina, lidar com a dor é uma constante. “Às vezes fico deitada, tomada por uma dor aguda, que me faz gritar de tão intensa”, contou ela no podcast, destacando que o desconforto é como um aperto persistente. A atriz, que atualmente está com 52 anos, compartilha com o público um pouco da realidade dessa condição, que afeta o sistema nervoso central e ainda não tem cura.

A doença também a impede de realizar ações simples do dia a dia. “Segurar o telefone ou pegar o controle da TV se tornaram tarefas complicadas. Muitas vezes, os objetos simplesmente escorregam das minhas mãos”, revelou. O desafio de abrir uma garrafa é outro exemplo que ilustra o impacto da Esclerose Múltipla em sua rotina.

