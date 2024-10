Com esquerda como favorita, Uruguai tem eleição presidencial

Os eleitores do Uruguai vão às urnas neste domingo (27/10) para a escolha do próximo presidente. Os uruguaios vão decidir quem substituirá o chefe do Executivo, Lacalle Pou, do Partido Nacional.

O candidato Yamandú Orsi, da coalizão de esquerda Frente Ampla e apoiado pelo ex-presidente José “Pepe” Mujica, lidera as pesquisas de intenções de voto, com uma variação de 41% a 47%.

O esquerdista é seguido por Alvaro Delgado, herdeiro do atual presidente, do Partido Nacional, com 20% a 25% das intenções de voto.

Em terceiro lugar aparece Andrés Ojeda, do Partido Colorado, com, aproximadamente, 15% das intenções de voto.

Censo do Uruguai

O Instituto Nacional de Estatística (INE), do Uruguai, mostrou que o país tem 3.444.263 habitantes, onde 48% correspondem a homens, e 52%, a mulheres. A taxa de crescimento intercensitário estimada é de 1%, entre os censos de 2011 e 2023.

O baixo crescimento da população uruguaia foi citada por Mujica, em 2011, como possível extinção do país.

Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Ele tem boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inclusive esteve em Brasília em 1º de janeiro de 2023 para a cerimônia de posse do terceiro mandato do petista.