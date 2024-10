Com fé e emoção, procissão luminosa reúne centenas de fiéis no DF

Neste sábado (12/10), a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Brasília, reuniu centenas de pessoas na Esplanada dos Ministérios. Fiéis do Distrito Federal e Entorno se reuniram na área central da capital para celebrar a padroeira.

As comemorações começaram às 9h e teve fim pela tarde, com a procissão luminosa comandada pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa.

O arcebispo de Brasília interrompeu a participação no Sínodo no Vaticano só para estar presente à celebração de Nossa Senhora na Esplanada dos Ministérios, que ocorre desde 1996. “Essa festa já é um encontro tradicional da nossa amada Arquidiocese de Brasília, onde o povo vem para celebrarmos juntos a nossa mãe, Maria, que é a padroeira do povo brasileiro”, definiu o cardeal.

Presente no evento, a vice-governadora Celina Leão (PP) afirmou que o evento mobiliza muitos moradores. “É um evento que traz uma mensagem muito importante, que relembra às nossas crianças o momento de fé também”, disse. “Sabemos que Brasília é uma capital de muita fé, onde as pessoas vêm realmente para entregar o seu coração para Jesus.”

Veja fotos do evento:

Preparação e segurança

Dias antes da festa da padroeira, a região central começou a ser preparada, com serviços de zeladoria e manutenção na Catedral Metropolitana de Brasília executados pelas equipes do GDF, além da reativação dos sinos. Eles foram restaurados por meio de uma doação do Escritório de Taiwan no Brasil e voltaram a tocar após seis anos.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), em parceria com o GDF Presente, fez a limpeza dos vitrais e das estátuas dos evangelistas, a lavagem do estacionamento e da parte da entrada da Catedral e a coleta de lixo em toda a área ao redor do monumento.

Durante a festa, o policiamento foi reforçado para garantir a organização do evento e a segurança dos participantes. “As pessoas vêm com senso mais humanizado e espiritualizado”, observou a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Ana Paula Habka. “É uma festa de tranquilidade, mas a corporação está sempre em todos os eventos e não poderia deixar de estar aqui. Nossos policiais estão todos aí para ajudar e colaborar”.

Convite ao papa Francisco

Na celebração de Nossa Senhora Aparecida, o cardeal Dom Paulo Cezar e a vice-governadora Celina Leão anunciaram o convite que foi feito pela Arquidiocese de Brasília e pelo GDF para que o papa Francisco participe das comemorações dos 60 anos da capital federal, em 2025.

O arcebispo disse que as cartas foram entregues durante sua passagem pelo Vaticano. Já a vice-governadora explicou que o governador Ibaneis Rocha também pretende levar o convite em mão ao principal representante da Igreja Católica. “Ficamos na expectativa de que ele venha mesmo atendendo um pedido não só de Brasília, mas de todo o Brasil”, comentou Celina Leão.

*Com informações da Agência Brasília